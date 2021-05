Poker Juve, Kessie di rigore (doppietta) manda il Milan in Champions. Suicidio Napoli

Si sono concluse le gare decisive per la corsa Champions, valide per la 38a e ultima giornata di Serie A.

Poker Juventus al Dall’Ara, bianconeri subito in vantaggio con Chiesa al 6′, alla mezz’ora il raddoppio con Morata. Nel finale di tempo Rabiot cala il tris, la doppietta di Morata chiude definitivamente i giochi nella ripresa, gol della bandiera di Orsolini. Vince al Gewiss Stadium il Milan sull’Atalanta grazie ai due rigori trasformati da Kessie al 43′ e al 92′, espulso De Roon. Primo tempo a reti bianche e con la tensione a farla da padrona tra Napoli ed Hellas Verona al Maradona, grande chance per Insigne col sinistro che termina di poco a lato della porta difesa da Pandur. Il gol dell’ex di Rrahmani sblocca la gara al 60′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo la sponda di Osimhen. A sorpresa pareggiano gli scaligeri con Faraoni, bravo ad infilare Meret con l’aiuto del palo interno. Finisce così con il Napoli che manca il matchpoint per la Champions.

Milan e Juventus conquistano la qualificazione per l’Europa che conta. Napoli costretto all’Europa League.

Il Sassuolo vince sulla Lazio con il gran mancino dalla distanza di Kyriakopoulos al 10′ ed il rigore di Berardi nella ripresa: ma i neroverdi non si sono qualificati per la prossima Conference League. Questo perché la Roma recupera due reti di svantaggio al Picco contro lo Spezia: apre il centro di Verde al sesto minuto e poi raddoppia Pobega al 38′, accorcia le distanze El Shaarawy in avvio di ripresa e la pareggia Mkhitaryan all’86’ tra mille polemiche. Foto: Twitter Milan