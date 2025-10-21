Poker Inter sull’Union SG (primo gol in Champions di Esposito). Tracollo Napoli, il PSV vince con un tennistico 6-2

21/10/2025 | 22:57:07

Concluse le due gare di Champions della serata. Vince bene l’Inter, perde male il Napoli.

Inter che batte 4-0 a Bruxelles l’Union Saint Gilloise. Parte meglio la compagine di casa. Salvataggio sulla linea di Lautaro su spizzata di David da azione di calcio d’angolo, poi è ancora Sommer a deviare in calcio d’angolo. Avvio furente dei belgi. Sul proseguimento, Van de Verre prova una conclusione al volo, Sommer resta immobile a guardare la palla che finisce fuori. Intorno al 15′ si spegne la verve dell’Union, l’Inter inizia a fare la partita. Al 20′, chance per Pio Esposito che da pochi passi spreca una facile occasione per i nerazzurri. Al 23′ Calhanoglu vede campo aperto davanti a sé e calcia, Scherpen si allunga e respinge. Cresce l’Inter. Al 41′ la sbloccano i nerazzurri. Corner sul quale Pio Esposito tocca di testa, palla smorzata da Burgess sulla quale piomba Dumfries che come un falco da zero metri ribadisce in porta. Inter in vantaggio. Nel recupero del primo tempo, arriva il 2-0. Pio Esposito difende palla, serve Dumfries che allarga per Esposito che serve Lautaro che insacca il 2-0. Gara in ghiaccio per i nerazzurri. Nella ripresa, subito tris Inter. Calcio di rigore per i nerazzurri che trovano il 3-0 con Calhanoglu. Nel finale, arriva il poker, prima gioia in Champions anche per Pio Esposito. Ottima Inter che vola a punteggio pieno in Champions, 9 punti in 3 partite.

Percorso opposto per il Napoli che passa in vantaggio, poi sparisce, venendo sommerso da una caterva di gol dal PSV. Al 7′ prima chance campana, imbucata perfetta di Gilmour per De Bruyne, il belga riesce a dribblare il portiere ma si chiude lo spazio per il tiro: così va al cross che viene messo in calcio d’angolo. All’11’ risponde il PSV: Man combina con Saibari e arriva al tiro da posizione pericolosissima, gran parata di Milinkovic-Savic che si distende e devìa in corner. Al 28′, chance per Spinazzola. L’esterno napoletano rientra sul destro e fa un tiro-cross che per poco non beffa Kovar. Se non segna, Spinazzola fa l’assist al 31′. Super giocata dell’esterno che confeziona un cross al bacio: elevazione spaventosa di McTominay che di testa anticipa tutti sul primo palo e di testa infila Kovar. Napoli avanti. Ma il vantaggio dura pochi minuti. Al 35′ azione di Perisic, cross in mezzo, Buongiorno anticipa l’attaccante ma con un clamoroso intervento insacca il proprio portiere per un autogol davvero assurdo e clamoroso. Pocvhi istanti dopo, mazzata per il Napoli. Il PSV trova addirittura il 2-1. Palla recuperata dagli olandesi (Lucca reclamava un rigore). Contropiede fantastico degli olandesi, Buongiorno va a vuoto, Saibari insacca il 2-1.

Il Napoli cerca la reazione a inizio ripresa, ma il PSV è chirurgico e cinico. Al 54′ arriva il 3-1 con Man, vecchia conoscenza del calcio italiano, che insacca la terza rete. Napoli in netta difficoltà che rischia l’imbarcata totale. Sfiora il poker il PSV in più occasioni, Napoli in bambola. Lucca lascia i suoi in 10 al 76′ si fa espellere per un gesto all’arbitro. Il PSV ne approfitta all’80’ per il 4-1 ancora con Man che segna la prima doppietta in Champions. McTominay all’85’ rende il finale meno amaro segnando il 4-2. Dura pochissimo la gioia, perchè arriva immediato il 5-2, con Pepi all’87’. Addirittura arriva il clamoroso 6-2 ad Eindhoven, sesta rete segnata da Driouech. Serataccia Napoli, ko tennistico, gli azzurri restano a 3.

Foto: sito Inter