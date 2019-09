Poker della Lazio al Genoa, vincono di misura Roma e Udinese

La regina delle gare delle 15 in Serie A è senza dubbio la Lazio, che batte per ben 4-0 il malcapitato Genoa. A segno nell’ordine Milinkovic, Radu, Caicedo e Immobile. Vincono anche i concittadini della Roma sul campo del Lecce, dove Dzeko segna l’1-0 definitivo nella ripresa e Kolarov si fa poi parare il suo primo rigore da quando veste la maglia giallorossa. Bene anche l’Udinese, che in casa supera per 1-0 il Bologna con il ritorno al gol di Okaka. Questi i risultati del pomeriggio e il programma delle prossime gare:

Sabato 28 settembre

15:00 Juventus-Spal 2-0 (Pjanic, Ronaldo)

18:00 Sampdoria-Inter 1-3 (Jankto – Sensi, Sanchez, Gagliardini)

20:45 Sassuolo-Atalanta 1-4 (Defrel – Gomez 2, Gosens, Zapata)

Domenica 29 settembre

12:30 Napoli-Brescia 2-1 (Mertens, Manolas – Balotelli)

15:00 Lazio-Genoa 4-0 (Milinkovic, Radu, Caicedo, Immobile)

15:00 Lecce-Roma 0-1 (Dzeko)

15:00 Udinese-Bologna 1-0 (Okaka)

18:00 Cagliari-Verona

20:45 Milan-Fiorentina

Lunedì 30 settembre

20:45 Parma-Torino

Classifica: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Lazio 10; Cagliari, Torino 9; Bologna 8; Udinese 7; Milan, Parma, Brescia, Sassuolo, Lecce 6; Verona, Genoa, Fiorentina 5; Sampdoria, Spal 3.

