Poker del Napoli sulla Salernitana, lo Spezia si aggiudica il derby contro la Samp. Torino-Sassuolo 1-1

Alle 15 di questa giornata di Serie A si sono giocate tre gare di cui due derby. Al Maradona il Napoli, dopo un primo tempo combattuto, ha travolto nella ripresa la Salernitana. Vantaggio iniziale dei partenopei firmato da Juan Jesus al quale ha risposto al 33′ Bonazzoli con una bellissima azione dei granata. Allo scadere Mertens dal dischetto ha riportato avanti gli azzurri. Nel secondo tempo Rrahmani e Insigne su rigore (ha eguagliato Maradona nella storia del Napoli) hanno chiuso la gara regalando al Napoli il temporaneo secondo posto in attesa di Milan-Juventus di stasera. Parte male la secondo avventura di Giampaolo sulla panchina della Sampdoria: il derby ligure viene vinto dallo Spezia grazie alla rete di Daniele Verde. Per la squadra di Thiago Motta si tratta della terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque. Si ferma invece il Torino: beffa finale di Raspadori che approfitta di una disattenzione dei granata per ristabilire la parità dopo il gol di Sanabria della prima frazione di gioco.

FOTO: Instagram Napoli