Poker del Milan: Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders stendono l’Udinese

Il Milan ottiene una roboante vittoria in casa dell‘Udinese. Un netto 4-0 nell’anticipo del venerdì per rilanciare le ambizioni europee dei rossoneri.

Gara che vive di sgasate nei primi 20 minuti, molto pressing da entrambi i lati. Il Milan prova a salire, conclusioni da fuori, pericoloso soprattutto Reijnders. Al 33′, doppia chance per l’Udinese. Ci prova Ehizibue ma risponde Maignan. Sulla ribattuta di Lucca salva la difesa. Milan che colleziona tantissimi calci d’angolo ma non impensierisce la difesa friulana.

Al 42′, Milan in vantaggio. Fofana strappa sulla fascia, palla per Leao che calcia di prima intenzione, palla sotto l’incrocio. Milan avanti a Udine. Milan ancora pericoloso in contropiede al 44′. Pulisic murato al momento di calciare a rete. Dal calcio d’angolo successivo, stacca Pavlovic di testa per il 2-0 dei rossoneri. Udinese annichilito in pochi minuti.

La ripresa si apre con un bruttissimo scontro. Al 52′ scontro bruttissimo Maignan-Jimenez, il portiere ha la peggio ed esce in barella, stordito. Entra al suo posto Sportiello. Da valutare le condizioni del portiere. Da segnalare l’applauso della Curva dell’Udinese alla sua uscirà dal campo. Curva che stava fischiando il portiere dal riscaldamento.

Al 75′ arriva anche il tris del Milan. Azione personale di Theo Hernandez che spacca la porta di sinistro. Milan sul 3-0. Al minuto 81 arriva anche il poker. Fa tutto Leao, scappa via sulla sinistra, scavetto a scavalcare Okoye ma Reijnders sulla linea la spinge dentro per il 4-0. All’85’ arriva anche il 5-0, ma Abraham è in fuorigioco. Finisce 4-0 per i rossoneri, che in classifica salgono a 51 punti. L’Udinese resta a 40.

Foto: Instagram Milan