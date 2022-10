Poker del Brighton al Chelsea, De Zerbi: “Atmosfera fantastica, è molto bello lavorare qui”

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha commentato ai microfoni della BBC la rotonda vittoria per 4-1 ottenuta in casa contro il Chelsea: “È stata una partita fantastica contro una grande squadra che ha un allenatore e dei giocatori molto bravi e importanti. Sono felice. La cosa più importante nel calcio sono sempre i calciatori: noi diamo informazioni e consigli ai nostri giocatori, ma alla fine sono loro la componente più importante. Dobbiamo continuare a giocare a questo livello di calcio. Dobbiamo pensare solo al livello delle prestazioni. I risultati sono importanti perché possono cambiare qualcosa nella nostra testa ma quando lavori nel calcio puoi cambiare qualcosa solo attraverso il gioco. L’atmosfera è stata fantastica. I nostri tifosi sono stati i migliori in campo, è molto bello lavorare a Brighton. Sono orgoglioso di questo”

Foto: Twitter Brighton