Poker del Bologna contro il Parma: 4-1 al Dall’Ara con Soriano, Olsen e Palacio

Un poker da urlo quello rifilato dal Bologna di Mihajlovic al Parma nel derby dell’Emilia. I crociati non riescono a vincere, ancora a secco in questa stagione dopo la sconfitta all’esordio contro il Napoli. Il Bologna è passato subito in vantaggio con Soriano dopo 16′ minuti, prima del raddoppio firmato dallo stesso alla mezz’ora. Nella ripresa è stato Skov Olsen a portare i rossoblu sul 3-0 prima del gol di Hernani che ha provato a riaprire il derby. Poi l’espulsione di Iacoponi che ha decimato le speranza dei gialloblu. Nel finale ecco che arriva il 4-1 dei rossoblu con Palacio che chiude il derby con la ciliegina sulla torta.

Foto: twitter Bologna