Poker Atalanta al Parma e primo squillo di Raspadori. Il Genoa ribalta da 0-2 a 3-2: espulso Skorupski, perla di Messias

25/01/2026 | 17:00:07

Terminate le partite delle 15 di Serie A.

Nel match tra Atalanta e Parma sono stati i bergamaschi ad avere la meglio, vincendo per 3-0 e ottenendo così il quinto risultato utile consecutivo in campionato. Ad aprire le marcature per i padroni di casa è stato Scamacca al 15’, trasformando un rigore assegnato dopo un contatto nell’area del Parma tra Britshgi e Zalewski. Il raddoppio è arrivato al 24’ con un tiro di de Roon su assist di De Ketelaere.

Nel secondo tempo la partita si fa più equilibrata e gli ospiti cercano di trovare la rete per accorciare le distanze, ma al 73′ è arrivato il terzo gol dei bergamaschi grazie alla prima rete nerazzurra di Raspadori. Al 90+2′ ci ha pensato Krstovic a firmare il poker che ha definitivamente chiuso la partita.

Il Bologna pareggia 2-2 a Marassi contro il Genoa. I felsinei hanno mantenuto il possesso palla per gran parte dell’incontro e hanno trovato la rete del vantaggio al 35’ del primo tempo con Ferguson. Nella ripresa i padroni di casa si sono fatti trovare impreparati e al 47’ hanno concesso il gol del 2-0 agli avversari, complice un’autorete su deviazione di Otoa. Al 56′ Skorupski esce dall’area e commette fallo su Vitinha ricevendo un cartellino rosso, i padroni di casa approfittando dell’inferiorità numerica degli avversari accorciano le distanze al 62′ con Malinovskyi e al 78′ trovano il gol del pareggio con Ekuban. I grifoni non hanno abbassato l’intensità e in pieno recupero, precisamente al 90+1′, hanno trovato la rete del vantaggio definitivo con Messias.

Foto: sito Serie A