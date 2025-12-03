Poker Atalanta al Genoa rimasto in dieci: la squadra di Palladino vola ai quarti, dove affronterà la Juventus

03/12/2025 | 16:57:07

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Atalanta di Raffaele Palladino in questa edizione della Coppa Italia. La vittoria per 4-0 dei bergamaschi contro il Genoa non è mai stata in dubbio: i padroni di casa hanno trovato in poco tempo la rete del vantaggio, precisamente al 19′ del primo tempo, con il colpo di testa di Djimsiti su assist di Zalewski.

A complicare ulteriormente la partita per gli ospiti è arrivato il cartellino rosso mostrato a Fini al 36′, che ha lasciato i grifoni in dieci per il resto del match.

Al 54′ è arrivato il raddoppio dei padroni di casa con la rete da fuori area di De Roon. All’82’ è arrivato il terzo gol dei bergamaschi grazie alla conclusione in scivolata di Pasalic. Al 90+1′ ci ha pensato Ahanor a firmare il poker con la rete del 4-0. La squadra nerazzurra si è dunque assicurata il passaggio del turno e affronterà la Juventus a febbraio.

Foto: X Atalanta