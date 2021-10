Poker Atalanta a Empoli, il Genoa riacciuffa il Sassuolo nel finale con Vasquez. Pareggio tra Udinese e Bologna

Si sono conclusi i tre match pomeridiani di Serie A validi per l’ottava giornata. Al Castellani trionfa Atalanta 4-1 contro l’Empoli grazie alla doppietta di Ilicic e al gol di Zapata, oltre all’autorete di Viti. Per i toscani a nulla è servita la rete di Di Francesco. Il Sassuolo, nonostante il doppio vantaggio di Scamacca, si è fatto riacciuffare dal Genoa prima con Destro e poi nel finale di gara con il gol all’esordio di Vasquez. Nonostante l’uomo in meno causato dall’espulsione di Pereyra nella prima frazione di gioco, l’Udinese riesce a pareggiare nel finale con Beto rispondendo al vantaggio iniziale del Bologna firmato Barrow. Ecco tutti i risultati del pomeriggio:

Empoli-Atalanta 1-3 (11′, 26′ Ilicic, 30′ Di Francesco, 49′ Viti aut, 89′ Zapata)

Genoa-Sassuolo 2-2 (17′, 20′ Scamacca, 27′ Destro, 90′ Vasquez)

Udinese-Bologna 1-1 (67′ Barrow, 82′ Beto)

FOTO: Twitter UEFA