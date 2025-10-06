Pohjanpalo: “Penso sia anche il mio miglior inizio da quando sono arrivato in Italia. Il Palermo ha grandi ambizioni”

07/10/2025 | 00:10:38

Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, è stato intervisto da Forbes.

Queste le sue parole: “L’accoglienza che i tifosi rosanero mi hanno riservato fin dal primo giorno è stata incredibile. È stato un inizio molto positivo per la squadra. In realtà, penso sia anche il mio miglior inizio da quando sono arrivato in Italia. L’obiettivo è arrivare il più in alto possibile con il Palermo, per la storia, per quello che rappresenta il club e per l’importanza che ha per i siciliani. Avere un pubblico così numeroso davanti, ovviamente, va in qualche modo ricambiato”.

Pohjanpalo parla anche dell’amichevole estiva con la “sorella” del Palermo, il Manchester City di Pep Guardiola: “Ovviamente, è stato incredibile giocare una partita del genere. Soprattutto come ultima partita di allenamento prima dell’inizio della stagione. Sono una delle migliori squadre del mondo, con il miglior allenatore del mondo. Si può imparare molto da loro. Sono abbastanza sicuro che il City Group abbia grandi progetti per Palermo in futuro, Si può sempre sognare in grande, ma alla fine bisogna concentrarsi sul breve termine. È sicuramente uno dei campionati più difficili. Le squadre difendono molto bene, soprattutto in trasferta”.

Foto: sito Palermo