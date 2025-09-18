Pohjanpalo: “Inzaghi? Tutti sanno chi è, ho tanto da imparare da lui”

Il centravanti finlandese Joel Pohjanpalo, attualmente in forza al Palermo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza in rosanero:

“Ripetere la stagione fatta con il Venezia? Il titolo di capocannoniere e la promozione in Serie A sarebbero una doppietta incredibile, un sogno che si avvera. Farò di tutto per farcela. Joronen? È un caro amico, mio testimone di nozze. Giocare di nuovo con lui è insolito. In Finlandia giocare con un amico è normale; farlo a Palermo è fantastico. Anche lui è molto ambizioso.”

Sull’avere Filippo Inzaghi come allenatore:

“Tutti sanno chi è, e lo so anch’io, essendo simpatizzante del Liverpool, e ricordo la sua doppietta in finale di Champions… Ho tanto da imparare da lui, ma finora ci siamo concentrati sull’insieme e non sugli aspetti individuali. In ogni caso, ogni volta che parla di calcio, ci sono sempre cose da imparare.”

Il finlandese ha anche parlato della sua ultima partita con la nazionale, di cui è vice-capitano:

“Contro la Polonia ho indossato la fascia di capitano, ma sono vice di Hradecky, portiere del Monaco. Qualificazione? La situazione si è complicata, ma nel calcio tutto è sempre possibile.”

Sulla possibilità di qualificazione dell’Italia:

“Con Gattuso gioca un calcio molto più offensivo e ha trovato stabilità. Adesso deve solo vincere. Noi invece dipendiamo anche dagli altri, è più dura. Ho visto la partita in Norvegia e penso che anche al ritorno sarà un grande spettacolo; l’Italia dovrà dare il 100%.”

Foto: Sito Palermo Calcio