Pohjanpalo è un fenomeno, porta a casa il pallone e fa poker: 5-0 Venezia sul Modena

Per il Venezia arriva una bella vittoria contro il Modena. Dopo un inizio molto equilibrato, i padroni di casa passano in vantaggio al 32’ con Pohjanapalo che su cross di Candela insacca. Nella ripresa l’attaccante finlandese continua la sua sfida personale e prima sigla il 2-0 al 54’ segnando a porta vuota su suggerimento di Johnsen e poi al 73’ arriva anche la tripletta del centravanti che con uno scavetto buca Gagno. L’uragano finlandese non si placa, guadagnandosi e trasformando il rigore del 4-0. Nel finale arriva anche il quinto gol di Zampano che col mancino sorprende il portiere del Modena.

In classifica il Venezia sale al decimo posto a quota 45 insieme il Palermo, mentre il Modena a quota 44 scende al dodicesimo posto.

Foto: Instagram Venezia