Pogba torna in campo dopo 811 giorni: esordio con il Monaco (che però perde 4-1)
22/11/2025 | 22:09:34
Finisce l’incubo di Paul Pogba dopo 811 giorni: l’asso francese è tornato in campo dopo quasi 3 anni, dopo la squalifica per doping, la rescissione dalla Juventus, infortuni vari. Applausi scroscianti ed entusiasmo a fior di pelle per i presenti, che hanno acclamato Il Polpo al suo ingresso in campo al minuto 85 per sostituire Coulibaly nella pesante sconfitta finale per 4-1 per il Monaco contro il Rennes. Ma Paul is Back, in un nuovo capitolo della sua carriera.
Foto: sito Monaco