Pogba sulla finale di Champions League: “Vincerà l’Inter 2-1”

31/05/2025 | 17:50:31

Il centrocampista francese, Paul Pogba , interpellato da 4-3-3 sulla finale di Champions League di questa sera, è sicuro del successo dell’Inter nella finale di questa sera contro il Paris Saint Germain in Champions League.

Il classe ‘93, attualmente svincolato e pronto a rientrare dopo la fine della squalifica per doping che ha portato al divorzio con la Juventus, interpellato da 433 ha infatti predetto la vittoria dei nerazzurri per 2-1 questa sera a Monaco. “Finale di Champions? Credo che vincerà 2-1 l’Inter”. Un pronostico sorprendente che non farà piacere ai tifosi parigini che sognano la prima Champions League della loro storia. E Pogba è nato a pochi chilometri dalla capitale transalpina.

Foto: X Juventus