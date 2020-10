Pogba smentisce il The Sun: “Fake news, sono scioccato”

Pogba attraverso il suo account instagram ha attaccato il The Sun, giornale inglese, visto l’articolo che parlava del suo possibile addio alla Nazionale francese dopo le parole del Presidente Macron sull’Islam. La stella del Manchester United ha smentito i rumors con un semplice “fake news!” prima di dirsi scioccato e arrabbiato con queste parole: “Quindi il The Sun ha fatto di nuovo .. notizie assolutamente infondate al 100% su di me girano, affermando cose che non ho mai detto o pensato. Sono inorridito, arrabbiato, scioccato e frustrato, alcune fonti “mediatiche” mi usano per fare titoli falsi sull’argomento sensato dell’attualità francese e aggiungendo la mia religione e la squadra nazionale francese al piatto. Sono contro ogni forma di terrore e violenza. La mia religione è quella della pace e dell’amore e deve essere rispettata. Sfortunatamente, alcuni giornalisti non agiscono in modo responsabile quando scrivono le notizie, abusando della loro libertà di stampa, non verificando se ciò che scrivono / riproducono è vero, creando una catena di pettegolezzi senza preoccuparsi che influenzi la vita delle persone e la mia vita. Sto intraprendendo un’azione legale contro gli editori e i diffusori di queste notizie false al 100%. In un rapido grido al The Sun, a cui normalmente non potrebbe importare di meno: alcuni di voi ragazzi probabilmente sono andati a scuola e ricorderanno come il vostro insegnante ha detto di controllare sempre le vostre fonti, non scrivete senza esserne sicuri. Ma hey, sembra che tu l’abbia fatto di nuovo e su un argomento molto serio questa volta, vergogna!”

Foto: instagram Pogba