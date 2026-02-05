Pogba si ferma ancora, il direttore generale del Monaco: “Il reparto medico sta cercando soluzioni”

05/02/2026 | 11:18:49

Pul Pogba è stato escluso dalla lista Champions del Monaco, il francese prosegue il suo calvario con i problemi fisici che continuano ad attanagliarlo. Il dg del Monaco Thiago Scuro ha commentato in conferenza stampa i guai fisici di Pogba, ammettendo che non è chiaro quando l’ex Juventus potrà tornare in campo: “Non c’è una risposta chiara a questa domanda – ha risposto Scuro -. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare. Tutto il reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni”.

foto insta monaco