Pogba scalpita e si allena con la maglia del Brasile: “Loading”

Paul Pogba sta per tomare dopo la squalifica per doping, vicenda che ha visto anche la sua rescissione con la Juventus. Il francese tornerà a giocare dall’11 marzo al termine della squalifica. Ma al momento non ha ancora trovato squadra.

Pogba ha postato un video dove si allena, indossando una maglietta della Nazionale brasiliana e ha scritto: “Loading“. Il polpo sta per tornare.

Foto: twitter Juventus