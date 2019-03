Pogba: “Real Madrid? È il sogno di qualsiasi giocatore. E con Zidane…”

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato anche del Real nella conferenza stampa odierna dal ritiro della Francia, alla vigilia della sfida contro la Moldavia: “Il Real Madrid? E’ un sogno per tutti i bambini, per tutti i giocatori di calcio, in particolare con Zidane. Ma io sono felice qui a Manchester, con un nuovo allenatore. In questo momento, sono felice dove sono. Non so cosa accadrà in futuro”, ha chiuso Pogba.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United