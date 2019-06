Pogba allo scoperto: “Può essere il momento giusto per una nuova sfida”. E il Real…

Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United in estate. A confermarlo è lo stesso centrocampista francese, intervenuto ai microfoni di Reuters a margine di un evento a Tokyo: “Dopo questa stagione, che è stata anche la mia migliore, e tutto quello che è successo, credo per me possa essere il momento giusto per cercare una nuova sfida da qualche altra parte. Ci sono tante cose dette e tanti pensieri. Sono stato a Manchester tre anni e sono stato alla grande. Ho avuto buoni momenti e cattivi momenti, come tutti. Come ovunque”, ha chiuso Pogba. Il francese resta sempre in cima alla lista del Real Madrid dopo i contatti delle scorse settimane, mentre la Juve ci sta provando ma è una pista molto costosa.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United