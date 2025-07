Pogba: “Pallone d’Oro? Mi auguro lo vinca Dembelé. Altrimenti non avrà più chance di farlo”

20/07/2025 | 22:55:43

Intervistato da ShowSpeed, Paul Pogba, da poche settimane nuovo calciatore del Monaco, ha rivelato il suo personale favorito per il Pallone d’Oro 2025: Ousmane Dembélé. Il centrocampista francese ha così parlato: “Sostengo assolutamente Dembouz – ha dichiarato Pogba, facendo riferimento al soprannome del compagno di Nazionale -. Ha vinto la Champions League, ha segnato gol importanti… è stato determinante per tutta la stagione. Se non lo vince quest’anno, non lo vincerà mai più”.

Foto: Instagram Monaco