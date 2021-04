Pogba: “Ottimo risultato ma non è finita. Il rigore? Devo imparare a difendere”

Intervistato da BT Sports, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato della larga vittoria sulla Roma nell’andata delle semifinali di Europa League.

Queste le parole del francese: “Il risultato è positivo ma non è ancora finita. Dobbiamo restare concentrati e giocare una bella gara anche al ritorno, con la stessa mentalità. Nel primo tempo abbiamo concesso due gol su due errori. Nell’intervallo ci siamo detti di fare le cose per bene e di farle semplicemente. Il tecnico ci ha parlato. Eravamo molto motivati nel segnare più gol possibile. Il rigore? Non dovevo entrare. Non so farlo, ma ho provato a fare l’inglese. Devo allenarmi di più e imparare a fare i tackle senza le braccia alte”.

Foto: Marca