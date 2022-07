Pogba: “Non vedo l’ora di ricominciare insieme e vincere ancora”

È il grande colpo della Juventus, Paul Pogba che oggi è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Dopo l’annuncio della società, il francese ha parlato ai microfoni della tv ufficiale.

Queste le sue parole.“Ciao bianconeri, come vedete sono tornato e sono molto felice. Non vedo l’ora di ricominciare insieme e vincere ancora. Saremo di nuovo insieme in campo e allo stadio, tutti insieme. Fino alla fine, forza Juventus”

Foto: Twitter Juventus