Pogba: “Non vedo l’ora di giocare, ho proposte da ogni dove”

Durante l’intervista a magazine GQ France, il centrocampista Paul Pogba ha così parlato dopo la squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi, partendo proprio dal suo futuro: “Prima di tutto, non vedo l’ora di giocare. E’ passato così tanto tempo da quando ho giocato a calcio. Non avrei mai immaginato di ritrovarmi libero in questo periodo della stagione. Non ho mai vissuto un trasferimento del genere. Oggi ci sono proposte. Arrivano da ogni dove. Voglio vedere cosa mi si addice di più. Perché sono in un periodo cruciale della mia vita e della mia carriera. È una decisione che prenderò il tempo di soppesare. Queste prove mi hanno dato una determinazione in più. Mi sento come un bambino che vuole diventare un professionista. Sono tornato a essere il piccolo Paul Pogba di Roissy-en-Brie, che lascerà il segno”.

Foto: Instagram Pogba