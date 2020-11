Pogba: “Non ho mai vissuto un momento così difficile, la Nazionale mi ha aiutato”

Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, è in un momento difficile ed ha parlato così ai microfoni di RTL dal ritiro della sua nazionale:

“Non ho mai vissuto un periodo così complicato nella mia carriera sportiva, giocare con la Nazionale francese è stata una boccata d’ossigeno per me. Siamo una famiglia, tutti molto vicini, è un gruppo magico.

La vittoria contro il Portogallo è stata speciale, abbiamo mostrato maturità. Ho provato le stesse sensazioni di quando abbiamo vinto il Mondiale.

Deschamps ci aveva avvertito che dopo quel trionfo le nostre vite sarebbero cambiate e così è stato, ora l’obiettivo è vincere gli Europei”.