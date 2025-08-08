Pogba: “Monaco la piazza ideale. Presto rivedrete il vero Paul”

09/08/2025 | 00:25:57

Intervistato da BeIN Sports a margine dell’amichevole contro l’Inter, Paul Pogba ha espresso tutta la sua voglia di tornare protagonista dopo mesi difficili: “Stiamo tornando al calcio, sono come un bambino. In questo momento mi sto preparando per raggiungere i miei compagni in campo, questo è l’obiettivo. La forma è ottima, lo staff si prende cura di me in maniera eccellente. È solo questione di tempo per tornare al top e dare tutto in campo”.

Sulla scelta Monaco: “Non mi pento della mia scelta, ogni giorno ringrazio Dio per essere qui. Sono in un grande club, con persone determinate a rivedere il miglior Pogba. Ci sono delle fasi da rispettare: voglio essere sicuro di scendere in campo ed essere me stesso, quello che tutti si aspettano di vedere”.

Foto: sito Monaco