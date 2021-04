Pogba: “La Roma non è arrivata fin qui solo per divertirsi, dobbiamo dimostrare di volere il trofeo più di loro”

In un’intervista concessa al sito ufficiale dell’Uefa, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato della partita di domani e dell’importanza che ha una semifinale di Europa League: “È una grande sfida, prima o poi ci saremmo dovuti affrontare. Ad un certo punto avremmo dovuto affrontare una grande squadra. Abbiamo iniziato l’Europa League con la mentalità vincente e pensando di alzare il trofeo. Anche la Roma vuole vincere, non è arrivata fin qui solo per divertirsi. Dobbiamo dimostrare di volere il trofeo più di loro”.

Foto: Twitter Uefa