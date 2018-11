Pogba e la fobia dell’acqua: lezioni di nuoto allo United per superarla

Paul Pogba combatte contro la sua più grande fobia: l’acqua. Il centrocampista francese ha paura di nuotare e, spinto da alcuni amici, ha deciso di risolvere il problema alla radice, prendendo lezioni dal di nuovo dallo staff del Manchester United. “Paul si è reso conto di non aver voluto imparare a nuotare per molti anni e che più si va avanti con l’età più diventa difficile – ha spiegato un portavoce del club inglese al Daily Star -. Ogni volta che lasciava il lettino in vacanza andava in acqua solamente per rinfrescarsi, senza rendersi conto invece che avrebbe dovuto fare una bella nuotata. Alcuni suoi amici gli hanno così detto di parlare con lo staff della squadra per imparare a nuotare, sarebbe un’ottima conquista per lui. E’ una cosa che ha preso molto sul serio ed ha l’obiettivo di riuscire a fare a breve anche 10 vasche consecutivamente”.

Foto: Twitter Manchester United