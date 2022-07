Pogba ko, il francese lascia l’America e torna in Italia

Il colpo di mercato della Juventus, Paul Pogba che dopo sei anni è tornato a Torino ora è costretto a fermarsi. L’infortunio rischia di tenerlo lontano dal campo per diverso tempo. Il centrocampista si è infortunato al menisco e se qualche giorno fa l’operazione in America sembrava l’unica opzione ora il calciatore e la società hanno preso tempo. Intanto Paul ha salutato i compagni e in queste ore sta tornando in Italia per un altro consulto. L’operazione sembra inevitabile, cosi come i due mesi di recupero. La decisione è attesa entro un paio di giorni.

Foto: Twitter Juventus