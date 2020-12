Pogba: “Io via da Manchester? Non è vero, con il club abbiamo chiarito”

Il centrocampista del Manchester United, il campione del Mondo Paul Pogba, ha parlato, scrivendo su Instagram, del suo rapporto con il club, analizzando come al momento non siano vere le voci che lo vorrebbero via dal club.

Queste le sue parole: “Ho sempre combattuto e lotterò sempre per il Manchester United, i miei compagni di squadra e i tifosi. Tutti i bla bla che ci sono non sono importanti. Il futuro è lontano, oggi ciò che conta è che io sono coinvolto al 1000%! Sempre forti insieme. È stato sempre tutto chiaro tra me e il club e questo non cambierà mai”.

Foto: Twitter Manchester United