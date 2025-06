Pogba, il suo preparatore frena gli entusiasmi: “Serve pazienza, il ritorno va gestito”

30/06/2025 | 08:52:24

Paul Pogba è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un anno e mezzo di inattività dovuto alla squalifica per doping, il centrocampista francese riparte dalla Ligue 1, vestendo la maglia dell’AS Monaco. Un colpo di mercato che non è passato inosservato, anche se i dubbi sulle sue condizioni fisiche restano legittimi dopo un lungo stop. A placare gli entusiasmi, però, ci ha pensato il suo preparatore atletico Roger Caibe Rodriguez, intervenuto ai microfoni di RMC Sport per chiarire che il rientro in campo non sarà immediato: “L’obiettivo non è affrettare il ritorno. Paul ha bisogno di tempo per ritrovare fiducia in sé stesso, nella squadra e nello staff tecnico,” ha spiegato Rodriguez. “Certo, potrebbe anche tornare prima del previsto, ma non è una corsa contro il tempo. È più importante che rientri quando si sentirà davvero pronto.”

Foto: Instagram Monaco