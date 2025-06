Pogba, il Monaco è a un passo. I dettagli del contratto

22/06/2025 | 23:58:36

Paul Pogba è sul punto di firmare per il Monaco. Secondo quanto riportato diverse ore fa da Le Parisien, il Polpo ha già raggiunto un accordo per un contratto biennale. Siamo davvero agli ultimissimi dettagli, ormai Pogba ha sciolto qualsiasi riserva e si tratta di formalizzare l’impegno con il Monaco. Per l’ex Juve si tratterà della prima volta in Ligue1, lo scorso marzo è terminata la sua squalifica per doping.

Foto: sito Juventus