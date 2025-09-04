Pogba, il fratello: “Sarà un pilastro del Monaco. Era arrivato a 98 kg, ora sta bene”

04/09/2025 | 20:34:10

Florentin Pogba, fratello di Paul, ha rilasciato un’intervista a RMC parlando del nuovo centrocampista del Monaco: “Tutto sta andando bene per il suo recupero, spero che torni in campo il prima possibile. Porterà la sua esperienza. Sarà un buon pilastro per questa squadra. L’ho visto in ogni periodo, quando è arrivato a 97/98 chili, poi si è rimesso in forma. Ora è davvero bello vederlo così, spero che faccia piacere ai francesi. So che si sta allenando bene”.

FOTO: Instagram Monaco