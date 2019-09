Pogba, il fratello rivela: “Paul ha avuto contatti con Messi. E sul Real Madrid…”

Mathias Pogba è tornato a parlare del futuro di suo fratello Paul. Ospite della trasmissione El Chiringuito, l’attaccante del Manchego ha svelato i contatti del centrocampista dello United con altri giocatori durante l’estate: “So che ha parlato con diversi giocatori, ma non con Ramos. Sicuramente con Messi, anche se non sempre. E poi Zlatan, e ovviamente Griezmann, con cui sono compagni nella Francia. Non so niente di contatti con giocatori del Real. A sì, ovviamente Varane. E anche Zidane, certo”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United