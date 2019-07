Pogba, il fratello Mathias: “Se Paul pensa che il Real sia il meglio per lui, andrà via”

C’è un Pogba che è già atterrato in Spagna. Non Paul, nel mirino del Real Madrid, ma il fratello Mathias, presentato ufficialmente dal CD Manchego, squadra di terza divisione spagnola con sede a Ciudad Real. Intercettato da AS all’arrivo in aeroporto, il francese ha parlato del fratello Paul: “I rumors? Siamo tranquilli come, la viviamo con serenità: se deve andare al Real andrà, altrimenti non si farà nulla. Ma voglio sempre il meglio per mio fratello: se pensa che il Madrid sia il miglior club per lui, andrà al Real. Qui per lui? No, sono qui perché Mathias Pogba voleva venire qui. Zidane è un maestro del calcio, un idolo di quando ero bambino, un grande uomo per la Francia e un esempio per i giocatori, è ottimo che sia qui, fa molto bene il suo lavoro. Il calcio spagnolo è il migliore del mondo, un tipo di gioco che piace tanto a me, a mio fratello Paul, così come a tutti i calciatori”.

Foto AS