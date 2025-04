Pogba: “Ho diverse offerte da valutare. Dopo la squalifica sono caduto in depressione”

Paul Pogba è pronto a tornare a giocare. La squalifica per doping è finita lo scorso 11 marzo, ora ha voglia di una nuova sfida.

Il francese ha parlato a GQ France, dove ha raccontato anche di essere caduto in depressione.

Queste le sue parole: “Oggi ho diverse offerte da valutare. Vengono da ogni parte. Voglio capire cosa è meglio per me, perché sono in un momento importante della mia vita e del mio lavoro. Mi prenderò tutto il tempo necessario per decidere”.

Fra gli argomenti trattati anche quello relativo alla squalifica e soprattutto del suo stato d’animo: “Sono caduto in depressione senza accorgermene finché non mi sono comparse delle macchie sulla testa. Non capivo cosa stesse succedendo. Mi hanno detto che era dovuto allo stress. Nessuno ti spiega cosa sia la depressione”.

