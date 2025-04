Pogba: “Ho ancora fame. Non ho mai mollato”

Paul Pogba, centrocampista francese, ex Juve, da marzo è pronto per trovare una nuova squadra, dopo la squalifica terminata per il caso doping.

Il francese, su Instagram, ha così scritto: “Solo un messaggio veloce. Niente da mostrarvi, in realtà. Solo qualcuno che ha ancora fame di tornare. Mi sono allenato da solo, ma non ho mai mollato e ho sempre inseguito il mio sogno e ciò che voglio realizzare. Un messaggio per voi ragazzi: se non avete quello che volete ora, continuate a provare finché non lo avrete. Potrebbe succedere domani, tra un anno, tra due anni. Quello che deve succedere succederà. Ci vediamo molto presto”.

Foto: sito Juve