Pogba e Di Maria, così la Juventus riaccende il mercato

La Juventus è rimasta in silenzio nei primi giorni di mercato, ha lasciato lavorare le altre. Prima l’Inter con il ritorno di Lukaku, poi il Milan con l’acquisto di Origi. Molti tifosi erano preoccupati, dopo gli addii di Morata e Dybala il tifo bianconero voleva a tutti i costi un colpo che potesse far tornare il sorriso a tutti. Ecco dunque che la dirigenza in due giorni, regala due colpi di altissimo prestigio. Ieri l’arrivo del figliol prodigo Pogba che in questi minuti sta sostenendo le visite mediche prima di annunciare ufficialmente il ritorno dopo sei anni. Ventiquattro ore prima del francese ecco che a Torino è sbarcato El Fideo Angel Di Maria, ufficializzato ieri e pronto a prendersi la fascia della Juventus. Il mercato ora è entrato nel vivo e non sembra esser terminato qui, tra Zaniolo e Koulibaly ai tifosi ora sembra esser tornato il sorriso. La Juventus è tornata prepotentemente sul mercato.