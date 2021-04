Pogba: “Con Mourinho rapporto strano. Solskjaer non andrebbe mai contro i giocatori”

Intervistato da Sky Sports, il centrocampista del Manchester United ed ex Juventus Paul Pogba ha parlato del suo rapporto con Ole Gunnar Solskjaer e della differenza col suo ex tecnico Josè Mourinho: “Il rapoorto che c’è adesso con Ole è diverso rispetto a quello che avevo con Mourinho, lui non andrebbe mai contro i giocatori. Una volta avevo un ottimo rapporto con Mourinho, tutti lo hanno visto, ma poi non so cosa è successo ed è cambiato tutto. È strano il rapporto che ho avuto con lui e non posso spiegarlo perché non lo so nemmeno“.

Su Solskjaer: “I suoi metodi forse funzionano di più perché è un po’ più vicino ai giocatori. Ogni allenatore ha il suo modo di allenarsi e di trattare i giocatori, siamo noi che dobbiamo adattarci. A volte però non ci adattiamo perché magari il metodo utilizzato non ti si addice più. La partita vinta contro il Tottenham? Abbiamo vinto la partita, Mourinho ha perso e non vuole parlare della partita, vuole parlare del padre di qualcuno, è quello che fa. Tutti lo conoscono”.

Foto: Twitter Uefa