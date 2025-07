Pogba: “Amerò sempre la Juventus. Se ho avuto una grande carriera è merito loro”

03/07/2025 | 15:53:46

Conferenza stampa di presentazione al Monaco per Paul Pogba, centrocampista francese che prova a rilanciarsi nel principato.

L’asso transalpino ha avuto anche parole dolci per la Juve: “Ho sempre amato e amerò sempre la Juve. Questo club mi ha aiutato a diventare la persona che sono oggi. Non c’è nessuna guerra da combattere, contro nessuno. Ci sono cose che mi piacciono e altre che non mi piacciono. Ma è così che va. Alcuni hanno continuato a interessarsi a me, a venirmi a trovare e ad aiutarmi. Il presidente (Andrea Agnelli) lo faceva, anche Giorgio (Chiellini). Alcuni compagni di squadra pure. Altri, no.”

Pogba quindi abbassa il tiro dopo le dichiarazioni di alcune settimane fa contro il club, che non gli era stato vicino quando era stato squalificato per doping.

Foto: sito Monaco