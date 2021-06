Pogba: “Alla Juve ho imparato tante cose. Sono migliorato dal punto di vista tattico e disciplinare”

Paul Pogba racconta i suoi anni alla Juventus, nel corso di un’intervista rilasciata a Patrick Viera per l’Equipe. I due centrocampisti si sono intervistati a vicenda con Paul che ha ricordato la sua esperienza in bianconero. “Alla Juve sono arrivato molto giovane, lì ho imparato tante cose. Avevo 18 anni, c’erano tanti giocatori esperti. Sono migliorato sia dal punto di vista tattico che disciplinare. Durante le sessioni video mi dicevano: ‘Guarda, quando fai questo movimento, ti devi muovere in questo modo, crea questo e quest’altro spazio’. Mi hanno insegnano il mestieri del calciatore. Ho imparato in difesa ma anche in attacco. Alla Juve sono arrivato come trequartista e mi hanno fatto evolvere come centrocampista più offensivo”.

FOTO: Twitter Juve