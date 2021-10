Pogba: “Stasera abbiamo giocato da Francia. Qui a Torino sto bene”

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e della Francia, ha parlato così ai microfoni di Mediaset: “Abbiamo iniziato molto bene: venticinque minuti di qualità con la palla, poi con i loro giocatori sono stati molto bravi in contropiede. Ci siamo messi bassi e abbiamo preso due gol molto rapidamente, smettendo di giocare con la palla. Nel secondo tempo è stata un’altra partita: abbiamo giocato da Francia, molto bene”. Su un possibile ritorno alla Juventus ha dichiarato: “Parlo sempre con i miei ex compagni, come Paulo. Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi vedremo. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede ma qui a Torino sto bene”.

Foto: Twitter Francia