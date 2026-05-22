Podolski si ritira: “Grazie calcio, inizia una nuova era”

22/05/2026 | 21:00:44

Podolski si ritira dal calcio. “Un capitolo si chiude, una nuova era ha inizio”, ha annunciato il 40enne naturalizzato tedesco e lo Gornik Zabrze (club polacco dove milita) su Instagram. In un video clip dedicato, l’ex Inter ha annunciato l’addio al calcio giocato. Bene, è finita”, dice alla fine. Poi chiude una porta sulla quale compare la scritta: “Grazie calcio”, in sei lingue diverse. Con 49 reti si tratta del terzo marcatore più prolifico di sempre per la Germania, in carriera ha vestito le maglie di Arsenal, Bayern Monaco, Colonia e Inter tra le altre.

foto sito uefa