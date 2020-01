Podolski, nuova avventura in Turchia: è ufficiale il suo arrivo all’Antalyaspor

Lukas Podolski torna a giocare in Europa, dopo le ultime due stagioni vissute in Giappone, con la maglia del Vissel Kobe. L’attaccante tedesco, classe 1985, è un nuovo giocatore dell’Antalyaspor. Il club turco, sui propri canali ufficiali, ha comunicato l’arrivo del calciatore. Per Podolski si tratta di una seconda avventura nella Super Lig turca, visto che, dal 2015 al 2017, ha vestito i colori del Galatasaray (75 presenze, 34 gol).

https://twitter.com/Antalyaspor/status/1220353528037826561