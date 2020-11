Podolski e la nuova avventura nell’hockey su ghiaccio: a seguito di una scommessa giocherà per il Kolner Haie

Lukasz Podolski, giocatore dell’Antalyaspor, a 35 anni, diventerà un giocatore del Kölner Haie, la sua squadra preferita di hockey su ghiaccio. Tutto proviene da una scommessa persa: l’attaccante tedesco aveva promesso che sarebbe sceso in pista qualora la società avesse venduto 100.000 biglietti virtuali.

I tifosi hanno risposto alla grande all’appello e Podolski ci tiene a mantenere la promessa: “Sono davvero felice che l’Haie sia riuscito a vendere i biglietti e vorrei ringraziare tutte le persone e le aziende che hanno partecipato. Appena ci sarà un po’ di calma, ci siederemo e discuteremo come fare. Comunque vada, non vedo l’ora di diventare un giocatore dell’Haie”.

Wette gewonnen! Wir haben die 100.000er-Marke an verkauften #immerwigger-Tickets geknackt! @Podolski10 wird Spieler der Kölner Haie🦈🏒 Mehr Infos bekommt Ihr hier⬇️https://t.co/WrHh1qXeKL pic.twitter.com/5osoyMWPvX — Kölner Haie (@Koelner_Haie_72) November 18, 2020

Foto: Focus