Pocognoli: “Pogba si è allenato senza sosta, sta dando il massimo senza risparmiarsi”

04/12/2025 | 15:56:20

Il tecnico del Monaco Pocognoli ha parlato in conferenza stampa della situazione Pogba: “Si è allenato senza sosta. Sta dando il 100%, senza risparmiarsi. C’è ancora del lavoro da fare sulla sua forma fisica di base, ma è normale perché dipende dalla partita. Tutto sta andando bene, la sua prestazione contro il PSG è stata in linea con quanto stavamo lavorando. Dovremo iniziare ad aumentare gradualmente il suo minutaggio”.

foto x monaco