Pocognoli (All.Monaco): “Pogba si è allenato in gruppo, presto sarà in campo”

21/10/2025 | 19:03:50

Il tecnico del Monaco Pocognoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham, tornando a parlare di Pogba, ancora a secco di presenze: “Il processo per Paul è procedere passo dopo passo. Ieri si è allenato collettivamente per la prima volta dal mio arrivo. Sorrideva, si divertiva, interagiva con gli altri giocatori. Questo è il primo passo. Potrebbero volerci alcuni giorni, due o tre settimane, e poi potremo costruire su questo per prestazioni e costanza. Questa è la situazione, sono felice di vederlo in campo”.

foto: instagram Monaco