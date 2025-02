Poco spazio per Pellegrini: missione Porto nel mirino

Dopo il gol segnato al derby contro la Lazio, la sensazione era quella di una Roma che potesse nuovamente tornare a contare su Lorenzo Pellegrini. Ma invece così non è stato. A causa anche di qualche problema fisico, il capitano giallorosso non è mai veramente riuscito a ripetere una prestazione degna di nota e le ultime gare disputate sono la prova di come Ranieri abbia trovato la giusta quadra, ma senza il numero 7 in campo. Contro Napoli e Venezia neanche un minuto, mentre nella sfida con il Milan un intero secondo tempo che ha lasciato spazio a diverse perplessità. Adesso il club capitolino dovrà vedersela con il Porto in una delle partite più delicate e importanti della stagione e sarà qui che bisognerà vedere se Sir Claudio darà nuovamente fiducia a Lorenzo. Ma tutto fa pensare che in una partita di questa caratura Pellegrini possa scendere in campo dal 1′.

FOTO: Instagram Roma