Poco Napoli. Il Genoa è in vantaggio con merito all’intervallo. E’1-0, decide Bani

Il Genoa è in vantaggio all’intervallo del posticipo con il Napoli. Dove sia finito il Napoli spumeggiante e devastante dell’anno scorso, che ha vinto con merito lo scudetto? A Genova sicuramente non c’è, con i campioni d’Italia che chiudono il primo tempo senza tiri in porta.

Genoa che invece approccia bene la gara, aggredisce i campioni in carica e gli impedisce di creare occasioni pericolose. Genoa che al 38′, mette i brividi a Meret, che è bravo a salvare su un tiro da fuori. Dal calcio d’angolo, svetta Bani più di tutti e batte Meret per l’1-0 dei rossoblù.

Napoli in difficoltà, Osimhen poco servito, Elmas e Kvara in ombra.

Foto: twitter Genoa