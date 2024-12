Pochi squilli in Verona-Milan: è 0-0 al 45′. Leao ko, Terracciano vicino al gol dell’ex

E’ terminato il primo tempo al Bentegodi tra Verona e Milan. Pochi squilli da una parte e dall’altra, in un primo tempo che ha avuto l’apice dell’interesse alla mezz’ora, per l’infortunio occorso a Leao. Poi uno squillo per parte, con rispettive parate dei portieri. Il primo è del Verona con Suslov che calcia da fuori, para Maignan. Poi al 40′ clamorosa chance per il Milan con l’ex Terracciano. L’esterno fa partire una conclusione forte che scende violenta sotto la traversa. Bravo Montipò a non farsi sorprendere ed a deviare la sfera in calcio d’angolo. Finisce 0-0 il primo tempo al Bentegodi.

Foto: sito Milan